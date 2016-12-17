みこが縁起物作り　秋田市の神社、初詣客迎える準備ピーク

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初詣客向けの縁起物作りに追われるみこ

　秋田市広面の太平山三吉神社総本宮（田村泰教宮司）で、初詣客を迎える準備が進んでいる。２３日は、アルバイトのみこが縁起物作りに追われていた。

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