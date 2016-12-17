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みこが縁起物作り 秋田市の神社、初詣客迎える準備ピーク
2016年12月23日 18時54分 掲載
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初詣客向けの縁起物作りに追われるみこ
秋田市広面の太平山三吉神社総本宮（田村泰教宮司）で、初詣客を迎える準備が進んでいる。２３日は、アルバイトのみこが縁起物作りに追われていた。
（全文 331 文字 / 残り 261 文字）
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