秋田市太平殺人放火１４年、遺族ら情報提供呼び掛け

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チラシを配布し情報提供を呼び掛ける署員ら

　秋田市太平八田の民家で２００２年に発生した女性殺人放火事件から１４年を迎えた２４日、遺族や県警がＪＲ秋田駅東口で事件に関する情報提供を呼び掛けるチラシ４００枚を配布した。

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