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秋田市太平殺人放火１４年、遺族ら情報提供呼び掛け
2016年12月24日 掲載
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チラシを配布し情報提供を呼び掛ける署員ら
秋田市太平八田の民家で２００２年に発生した女性殺人放火事件から１４年を迎えた２４日、遺族や県警がＪＲ秋田駅東口で事件に関する情報提供を呼び掛けるチラシ４００枚を配布した。
（全文 561 文字 / 残り 475 文字）
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