年の瀬、年賀状仕分けピーク

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真剣な表情で年賀状を振り分ける高校生

　年の瀬を迎え、県内の郵便局で年賀状の仕分けがピークを迎えている。秋田市保戸野の秋田中央郵便局では、高校生を中心に２８１人のアルバイトを投入、急ピッチで作業が進められている。

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