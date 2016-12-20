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年の瀬、年賀状仕分けピーク
2016年12月26日 18時4分 掲載
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真剣な表情で年賀状を振り分ける高校生
年の瀬を迎え、県内の郵便局で年賀状の仕分けがピークを迎えている。秋田市保戸野の秋田中央郵便局では、高校生を中心に２８１人のアルバイトを投入、急ピッチで作業が進められている。
（全文 296 文字 / 残り 209 文字）
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