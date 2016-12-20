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湯沢市長、今季限りでの退任表明 来春市長選に出馬せず
2016年12月26日 掲載
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秋田県湯沢市の斉藤光喜市長（７０）は２６日の会見で、任期満了（来年４月１６日）に伴う同市長選（４月２日告示、９日投開票）に立候補せず、今期で退任することを明らかにした。
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