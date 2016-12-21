秋田魁新報
秋田のニュース
全国ニュース
スポーツ
スポーツプラス
特集・連載
エンタメ
イベント
紙面を読む
ログイン
新規登録
お気に入り
検索
MENU
秋田のニュース
すべて
社会・事件
気象・災害
暮らし・話題
スポーツ
政治・行政
経済・産業
訃報
社説
北斗星
地方点描
正月用の餅作りピーク、秋田市下北手 「おいしく食べて」
2016年12月27日 19時55分 掲載
シェアする
ツイートする
LINEで送る
お気に入りに登録
※写真クリックで拡大表示します
つきたての餅の形を整える女性たち
年の瀬も押し迫り、県内の餅店などでは正月用の餅作りが盛んだ。
（全文 225 文字 / 残り 194 文字）
全文を読む
電子版のご案内
秋田の最新ニュース
正月用の餅作りピーク、秋田市下北手 「おいしく食べて」
19時55分
「フードバンク」推進、秋田市社福協 コープ東北と協定
19時41分
県内１１月有効求人倍率、１・２３倍 過去最高を更新
17時40分
ひとり親世帯７割「生活苦しい」 秋田市アンケート
15時50分
独自基準で酒米栽培、農家と酒蔵奮闘 肥料偽装乗り越えて
13時0分
大しめ縄３年ぶり新調、住民が奉納 能代・日吉神社
12時38分
「１０試合全て勝ちたい」 畠山、今野が日台国際野球へ抱負
11時9分
光の不思議、感じて フェライト科学館で企画展
10時7分
プレーバック２０１６（６）野球 東北、全国で振るわず
9時53分
小松さんら４人、県芸術選奨 特別賞にコール・カペラ
9時46分
佐竹知事、今年の漢字は「驚」 北朝鮮ミサイルやクマなど
9時33分
ガソリン、灯油値上がり 家計に痛手、消費者ため息
9時7分
民進、候補擁立は越年 知事選と秋田市長選、共産もずれ込む
8時48分
保育園で胃腸炎集団発生 大館市、園児ら２４人欠席
8時25分
「飲酒接待は儀礼逸脱」 高裁、湯沢市に賠償請求求める
8時13分
秋田のニュース一覧 >>
スポーツプラスとは？
特集・連載（更新情報）
プレーバック2016
さまざまな話題で県民の注目を集めた2016年の県内スポーツの主なシーンを振り返る
シリーズ 時代を語る
県内各界の方々から、自身の歩みと、生きた時代を語ってもらいます
2016秋田この1年
2016年にあった秋田県内のさまざまなニュースを記者が取材ノートを基に振り返る
あの店・この逸品
大衆食堂、菓子店、居酒屋…。その店でしか味わえない逸品を探し歩く
アクセスランキング（ニュース）
1時間
24時間
1週間
1
正月用の餅作りピーク、秋田市下北手 「おいしく食べて」
2
２０１６年読者が選んだ秋田十大ニュース（上）
3
ガソリン、灯油値上がり 家計に痛手、消費者ため息
4
２０１６年読者が選んだ秋田十大ニュース（下）
5
「フードバンク」推進、秋田市社福協 コープ東北と協定
6
ひとり親世帯７割「生活苦しい」 秋田市アンケート
7
「１０試合全て勝ちたい」 畠山、今野が日台国際野球へ抱負
8
動物園見学、外国人の視点は 教養大の留学生が大森山訪問
9
「真田丸」総合視聴率２１・３％ 最終回、関東地区
10
民進、候補擁立は越年 知事選と秋田市長選、共産もずれ込む
1
ガソリン、灯油値上がり 家計に痛手、消費者ため息
2
湯沢市長、今季限りでの退任表明 来春市長選に出馬せず
3
２０１６年読者が選んだ秋田十大ニュース（上）
4
民進、候補擁立は越年 知事選と秋田市長選、共産もずれ込む
5
「１０試合全て勝ちたい」 畠山、今野が日台国際野球へ抱負
6
「飲酒接待は儀礼逸脱」 高裁、湯沢市に賠償請求求める
7
２０１６年読者が選んだ秋田十大ニュース（下）
8
独自基準で酒米栽培、農家と酒蔵奮闘 肥料偽装乗り越えて
9
ひとり親世帯７割「生活苦しい」 秋田市アンケート
10
Ｊ３秋田新監督・杉山氏「少しでも多く勝ち星重ねたい」
1
高校選抜バスケ、平成が全国初勝利 女子・湯沢翔北は１６強
2
雪崩に巻き込まれ７０代男性死亡、東成瀬村椿川
3
鷹巣の名物菓子パン、生産終了 「青春の味」惜しむ声続々
4
女子・湯沢翔北、２年ぶり初戦突破 全国高校選抜バスケ
5
タワレコ秋田店、２月で閉店 フォーラス休業で、再開は未定
6
男子・秋田工は２１位、全国高校駅伝 女子・秋田北鷹３４位
7
全国高校選抜バスケ、湯沢翔北８強ならず 平成２回戦敗退
8
ミス日本酒、秋田代表が最終選考へ 戸嶋さん「秋田をＰＲ」
9
鷹巣ＩＣ、出口への誤進入に注意 目撃多数で看板増設
10
秋田市河辺三内で住宅全焼 焼け跡から遺体
速報メールNEWS
最新ニュースをメールでお届けします（電子版への登録が必要です）。
電子号外・速報
これまで発行した電子号外・速報の一覧です。閲覧には「Adobe Reader」などが必要です。
ページトップに戻る