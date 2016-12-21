正月用の餅作りピーク、秋田市下北手　「おいしく食べて」

お気に入りに登録
※写真クリックで拡大表示します
つきたての餅の形を整える女性たち

　年の瀬も押し迫り、県内の餅店などでは正月用の餅作りが盛んだ。

（全文 225 文字 / 残り 194 文字）

秋田の最新ニュース

秋田のニュース一覧 >>