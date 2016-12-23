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官公庁仕事納め、知事が関係機関訪問 １年の労ねぎらう
2016年12月28日 19時20分 掲載
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県立脳血管研究センターで職員にねぎらいの言葉を掛ける佐竹知事
官公庁の仕事納めの２８日、佐竹敬久知事は秋田市内の地方独立行政法人が運営する２病院など５施設を回り、職員らの労をねぎらった。
（全文 303 文字 / 残り 240 文字）
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