官公庁仕事納め、知事が関係機関訪問　１年の労ねぎらう

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県立脳血管研究センターで職員にねぎらいの言葉を掛ける佐竹知事

　官公庁の仕事納めの２８日、佐竹敬久知事は秋田市内の地方独立行政法人が運営する２病院など５施設を回り、職員らの労をねぎらった。

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