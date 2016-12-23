県内、年末年始の救急医療体制　２４時間対応は２６施設

秋田県は年末年始（２９日～１月３日）の医療体制をまとめた。２４時間対応の救急医療機関が２６施設、診療時間の限られる休日夜間急患センターなどが４施設で、重篤な救急患者については秋田市の秋田大医学部付属病院、県立脳血管研究センター、秋田赤十字病院、横手市の平鹿総合病院の４施設が対応する。軽症患者に対しては各地の在宅当番医が対応する態勢もとっている。県医務薬事課は「２４時間対応の施設に患者が集中すると救急医療体制に支障を来す恐れもあるので、症状に応じて受診先を選んでほしい」としている。



能代山本、由利本荘にかほ、大仙仙北、横手、湯沢雄勝の５地域では、原則的にその日の当番病院が救急患者を受け入れる輪番制をとる。



休日夜間急患センターなどの診療日は、大館市休日夜間急患センター（大館市）と市立秋田総合病院（秋田市）が２９～３日、本荘由利広域市町村圏組合立休日応急診療所（由利本荘市）が１～３日、大曲厚生医療センター（大仙市）が３１～３日。



夜間に子どもの病気やけがへの対応方法などを相談できる「こども救急電話相談室」（ＴＥＬ０１８・８９５・９９００、プッシュ回線の固定電話や携帯電話からは「＃８０００」でも）も開設している。



各地の在宅当番医は次の通り（カッコ内は診療時間）。



【鹿角市郡】（午前９時～午後８時）

▽２９日＝小笠原医院

▽３０日＝長橋内科胃腸科医院

▽３１日＝福永医院

▽１日＝大湯リハビリ温泉病院

▽２日＝大里医院▽３日＝笹村整形外科



【北秋田市】（午後６時半～午後９時）

▽２９～３日＝北秋田市民病院



【能代市】（午前１０時～午後４時）

▽１日＝京病院

▽２日＝関医院

▽３日＝森岳温泉病院



【秋田市】（午前９時半～午後３時半）

▽３１日＝かん眼科

▽１日＝太田眼科

▽２日＝高橋眼科医院

▽３日＝ひらの眼科



【にかほ市】（午前９時～正午）

▽３１日＝夕日ケ丘クリニック

▽１日＝武道島いとうクリニック

▽２日＝すずらん診療所

▽３日＝神坂医院



【横手市】（午前９時～午後１時）

▽１日＝平鹿総合病院

▽２日＝市立横手病院

▽３日＝平鹿総合病院



【歯科・大仙仙北】（午前９時～正午）

▽３１日＝山下歯科医院

▽１日＝佐藤歯科クリニック

▽２日＝富永歯科医院

▽３日＝さくら歯科医院



【歯科・湯沢雄勝】（午前９時～正午）

▽３１日＝柴田歯科医院

▽１日＝志水歯科医院

▽２日＝高橋歯科クリニック

▽３日＝愛宕歯科クリニック