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沿岸部中心に吹雪、２５地点で真冬日 交通機関も乱れる
2017年2月2日 掲載
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吹雪の中、フードをかぶるなどしてバスを待つ通勤客ら＝２日午前８時５分ごろ、ＪＲ秋田駅西口バスターミナル
秋田県内は２日、冬型の気圧配置が強まり、沿岸部を中心に吹雪に見舞われた。２６観測地点のうち、にかほ市を除く２５観測地点で真冬日となった。
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