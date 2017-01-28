風力発電導入量、秋田が全国２位に　増加量は３年連続トップ

日本風力発電協会（東京）がまとめた全国の風力発電導入量調査（２０１６年度末見込み）によると、秋田県は前年同期比７万４１００キロワット増の３５万５２００キロワットとなった。全国順位は昨年の３位から２位に上昇、単年度の導入量では３年連続で全国１位となった。



協会によると、本県の導入量は青森県（出力３８万３２００キロワット）に次ぐ規模で、前年度２位の北海道（出力３５万２５００キロワット）を上回る見込み。



国内の導入量は３３７万８千キロワットで前年同期比３０万キロワット増。全国の増加分の２４・７％を本県が占めた。単年度の導入量は、本県に次いで三重県（７万２千キロワット）、島根県（４万８４００キロワット）が多かった。

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