「共謀罪」法成立、県内から賛否の声

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　「監視社会につながる」「適用範囲が曖昧だ」―。「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ改正組織犯罪処罰法が１５日成立し、秋田県内の弁護士や識者、県民からは懸念や不安、賛否の声が聞かれた。

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