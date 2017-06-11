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「共謀罪」法成立、県内から賛否の声
2017年6月16日 0時4分 掲載
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「監視社会につながる」「適用範囲が曖昧だ」―。「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ改正組織犯罪処罰法が１５日成立し、秋田県内の弁護士や識者、県民からは懸念や不安、賛否の声が聞かれた。
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