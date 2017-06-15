災害救助の技術高めよう　五城目町で３消防本部交流会

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酸素ボンベを背負い、けが人役の隊員を助け出す参加者

　秋田県の男鹿、湖東両地区と五城目町の３消防本部による消防救助技術交流会が１９日、五城目町消防本部で行われた。各消防署の隊員計４５人が、災害や消火活動を想定した５種類の競技に臨み、作業の素早さや正確さを競った。

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