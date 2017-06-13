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軽乗用車にはねられ男性死亡 横手市増田町の市道
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１９日午後１０時ごろ、秋田県横手市増田町亀田の市道を横断していた同所、五十嵐洋吾さん（８４）が、同市増田町増田、柴田敏範さん（４１）の運転する軽乗用車にはねられた。五十嵐さんは約１時間４０分後に死亡した。横手署が事故原因を調べている。
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