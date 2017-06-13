横手公園スキー場にクマ　付近で出没相次ぐ

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　１９日午後４時ごろ、秋田県横手市睦成の横手公園スキー場の斜面にクマがいるのを、巡回中の地元猟友会の男性が見つけ、市を通じて横手署に届け出た。現場は横手公園の牛沼から北東約５００メートル。同公園付近では８日以降、クマの出没が相次いでいる。

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クマの出没相次ぐ

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