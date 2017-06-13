クマ対策、公共施設周辺に電気柵　県、年内に設置場所選定

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　秋田県の佐竹敬久知事は１９日、出没が相次ぐクマ対策として、県内の公共施設周辺に電気柵を設置する考えを示した。これまで県が設置した例はない。年内に部局横断の担当者会議を数回開き、設置場所を選ぶ。県議会一般質問に答えた。

　質問に対し佐竹知事は「最近は公園や学校周辺でもクマが目撃されている。公共施設周辺に電気柵や緩衝帯を設置し、住民の安全対策を強化する」と述べた。

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