クマ対策、公共施設周辺に電気柵　県、年内に設置場所選定

秋田のニュース
お気に入りに登録
秋田県の佐竹敬久知事は１９日、出没が相次ぐクマ対策として、県内の公共施設周辺に電気柵を設置する考えを示した。これまで県が設置した例はない。年内に部局横断の担当者会議を数回開き、設置場所を選ぶ。県議会一般質問に答えた。
質問に対し佐竹知事は「最近は公園や学校周辺でもクマが目撃されている。公共施設周辺に電気柵や緩衝帯を設置し、住民の安全対策を強化する」と述べた。
（全文 429 文字 / 残り 248 文字）
秋田の最新ニュース
- 横断歩道、青信号の時間長く 県内３１カ所、事故防止へ9時33分
- クマ対策、公共施設周辺に電気柵 県、年内に設置場所選定9時12分
- 横手公園スキー場にクマ 付近で出没相次ぐ8時48分
- 「クマに２度遭い逃げた」 男性、４日ぶり自力下山8時17分
- 伊勢堂岱遺跡にクマ出没 見学受け入れ当面中止8時0分
- 山形の家族３人自力下山 栗駒山で一夜、けがなし6時51分
- 軽乗用車にはねられ男性死亡 横手市増田町の市道6時2分
- ベルトコンベヤーに挟まれ男性死亡 秋田市の工場2017年6月19日
- 遺族側、県警の不手際を主張 秋田市弁護士殺害事件損賠訴訟2017年6月19日
- 新たに４校、全県大会へ名乗り 少年野球地区予選2017年6月19日
- 災害救助の技術高めよう 五城目町で３消防本部交流会2017年6月19日
- 初代由利本荘市長・柳田さんが随想集出版2017年6月19日
- いぶりがっこでワインを 「るるぶキッチン」秋田の食材も2017年6月19日
- 秋田市飯島でハモ釣れる 主に西日本沿岸生息2017年6月19日
- 秋田に暮らす（６）恵まれた子育て環境2017年6月19日
ニュース速報
- 06:51山形の家族３人自力下山
- 06:02軽乗用車にはねられ男性死亡、横手
特集・連載（更新情報）
アクセスランキング（ニュース）
- 1時間
- 24時間
- 1週間