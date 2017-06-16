給食のみそ汁に汁わん破片混入　秋田市の仁井田小

秋田市教育委員会は１９日、仁井田小学校（小松田直之校長、５６０人）で同日提供した給食のみそ汁に、汁わんの破片が混入していたと発表した。けが人や健康被害はなかった。



市教委は重ねた汁わんがこすれるなどして破損したとみている。

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