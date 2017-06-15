協力隊採用取り消し「精神的苦痛」　男性、由利本荘市を提訴

秋田県由利本荘市の地域おこし協力隊にいったん決まった長野市の男性（４２）が、採用を取り消され精神的苦痛を受けたとして、市を相手取り１８４万円の損害賠償を求める訴えを長野地裁に起こした。提訴は６日付。



訴状によると、男性は４月に地域おこし協力隊に採用が決まり、事前の打ち合わせで市を訪れた際、うつ病で精神障害者手帳を持っていることを初めて担当者に告げた。市は同日採用取り消しを決め、電話と文書で通知。男性は市の対応によって精神的苦痛を受けたなどとしている。

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