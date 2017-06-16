バラ見頃、５０種咲き誇る　にかほ市のガーデンカフェ

お気に入りに登録
※写真クリックで拡大表示します
見頃を迎えたガーデンカフェ「Ｔｉｍｅ」のバラ

　秋田県にかほ市大竹のガーデンカフェ「Ｔｉｍｅ（タイム）」で、色とりどりのバラが見頃を迎えている。３千平方メートルを超える庭に約５０種が咲き誇り、来園者を楽しませている。

　午前１０時～午後４時。入園には維持管理費２００円が必要。水、木曜定休。問い合わせはＴｉｍｅＴＥＬ０１８４・３８・３５３７

（全文 357 文字 / 残り 211 文字）

同じキーワードのイベント情報

秋田の最新ニュース

秋田のニュース一覧 >>