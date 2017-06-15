台湾人医師が入浴法助言　仙北市、新玉川温泉で実証実験

温泉を活用した「ヘルスケアツーリズム」の確立を目指す秋田県仙北市は１８日、同市田沢湖玉川の新玉川温泉で、台湾人医師による健康相談の実証実験を行った。１９日に同市で開かれた国際会議「台湾アジア太平洋国際温泉観光協会日本（秋田・仙北市玉川）大会」への出席のため訪れた台湾人５人に、入浴法などをアドバイスした。



国の地方創生特区である同市は、研修目的の外国人医師に医療行為を認める臨床修練を診療所で行うことを検討している。



今回の実証実験は、実現の可能性を探るため、国際会議に合わせて台湾大学医院金山分院医療部長の趙家徳（チョウ・カトク）さんを迎えて実施。指導医は、温泉療法医で市西明寺診療所の市川晋一所長が務めた。

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