秋田犬動画、国際コンテストで賞獲得　海外客増に期待

大館、北秋田、小坂、上小阿仁の４市町村でつくる地域連携ＤＭＯ（観光地域づくり法人）の「秋田犬ツーリズム」（会長＝中田直文大館商工会議所会頭）が昨年１１月に動画投稿サイト「ユーチューブ」で公開した観光ＰＲ動画が、優れたＰＲ動画を表彰するアジア太平洋地域を対象にしたコンテストで、金賞と銅賞を受賞した。

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