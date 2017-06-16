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秋田犬動画、国際コンテストで賞獲得 海外客増に期待
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大館、北秋田、小坂、上小阿仁の４市町村でつくる地域連携ＤＭＯ（観光地域づくり法人）の「秋田犬ツーリズム」（会長＝中田直文大館商工会議所会頭）が昨年１１月に動画投稿サイト「ユーチューブ」で公開した観光ＰＲ動画が、優れたＰＲ動画を表彰するアジア太平洋地域を対象にしたコンテストで、金賞と銅賞を受賞した。
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