秋田のニュース
県内４地点で真夏日 東由利で３１・１度
お気に入りに登録
２０日の秋田県内は各地で気温が上昇し、最高気温（午後３時現在）は由利本荘市東由利３１・１度、横手３０・４度、角館３０・３度、大館３０・２度と４地点で真夏日となった。
秋田の最新ニュース
- 県内４地点で真夏日 東由利で３１・１度15時31分
- 台湾人医師が入浴法助言 仙北市、新玉川温泉で実証実験14時32分
- 中心市街地の空き店舗に出店続々 秋田市の支援策好評14時0分
- 協力隊採用取り消し「精神的苦痛」 男性、由利本荘市を提訴13時16分
- 秋田犬動画、国際コンテストで賞獲得 海外客増に期待12時22分
- バラ見頃、５０種咲き誇る にかほ市のガーデンカフェ12時14分
- 県立大、航空産業技術者ら育成へ 来年度に学科再編11時36分
- 給食のみそ汁に汁わん破片混入 秋田市の仁井田小10時56分
- 「既存施設改修も検討対象」 スタジアム整備で穂積秋田市長10時22分
- ラグビー部員と土方の魂表現 秋田工高で写真集撮影10時1分
- 横断歩道、青信号の時間長く 県内３１カ所、事故防止へ9時33分
- クマ対策、公共施設周辺に電気柵 県、年内に設置場所選定9時12分
- 横手公園スキー場にクマ 付近で出没相次ぐ8時48分
- 「クマに２度遭い逃げた」 男性、４日ぶり自力下山8時17分
- 伊勢堂岱遺跡にクマ出没 見学受け入れ当面中止8時0分
ニュース速報
- 15:31４地点で真夏日、東由利３１・１度
- 06:02軽乗用車にはねられ男性死亡、横手
特集・連載（更新情報）
アクセスランキング（ニュース）
- 1時間
- 24時間
- 1週間