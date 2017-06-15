県内４地点で真夏日　東由利で３１・１度

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　２０日の秋田県内は各地で気温が上昇し、最高気温（午後３時現在）は由利本荘市東由利３１・１度、横手３０・４度、角館３０・３度、大館３０・２度と４地点で真夏日となった。

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