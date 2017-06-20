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学童野球県大会、出場２２チーム出そろう
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第３７回全日本学童軟式野球秋田県大会（県軟式野球連盟、秋田魁新報社主催、潟上市後援、日本マクドナルド協賛）に出場する１４地区の代表２２チームが出そろった。大会は２４、２５日、来月１、２日の４日間、潟上市の長沼、元木山両球場で行われる。
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- 組み合わせ：学童野球県大会2017
- 秋田魁新報電子版
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