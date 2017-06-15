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東北地方が梅雨入り 秋田県内、平年より７日遅く
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仙台管区気象台は２１日、秋田県を含む東北地方が梅雨入りしたとみられると発表した。平年より７日、昨年より８日遅い。
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- 11:08秋田を含む東北地方が梅雨入り
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