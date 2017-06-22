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比内町てくてく、地域の歴史学ぶ 浅利氏ゆかりの神社巡り
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秋田県大館市主催の「大館歴まち散歩」が２２日、同市比内町独狐で行われた。市民３０人が参加。市歴史文化課の加賀至さん（５１）の案内で、戦国時代に一帯を収めていた浅利氏ゆかりの２カ所の神社などを巡り、地域の歴史に理解を深めた。
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