比内町てくてく、地域の歴史学ぶ 浅利氏ゆかりの神社巡り

秋田県大館市主催の「大館歴まち散歩」が２２日、同市比内町独狐で行われた。市民３０人が参加。市歴史文化課の加賀至さん（５１）の案内で、戦国時代に一帯を収めていた浅利氏ゆかりの２カ所の神社などを巡り、地域の歴史に理解を深めた。

（全文 561 文字 / 残り 449 文字）