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米元、田中組が６位浮上 バドミントン、日本勢２番手
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世界バドミントン連盟は２２日、各種目の世界ランキングを更新し、女子ダブルスの米元小春、田中志穂組（北都銀行、秋田市）が前週までの８位から６位に浮上した。
女子ダブルスのランキングはリオデジャネイロ五輪金メダルの高橋礼華、松友美佐紀組（日本ユニシス）が１位で、米元、田中組は日本勢２番手。
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