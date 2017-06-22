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羽後産小玉スイカ、甘くておいしいよ 秋田市で試食会
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ＪＡこまち（湯沢市）は２２日、管内の羽後町で生産された小玉スイカ「夢こまち」の試食会を秋田市外旭川の市公設地方卸売市場で開いた。生産者やＪＡ職員、県産青果物キャンペーンガール「ミス・フレッシュ」が、仲卸や小売業者らにおいしさをアピールした。
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