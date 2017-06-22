羽後産小玉スイカ、甘くておいしいよ　秋田市で試食会

お気に入りに登録
※写真クリックで拡大表示します
小玉スイカ「夢こまち」の出来栄えを確かめた試食会

　ＪＡこまち（湯沢市）は２２日、管内の羽後町で生産された小玉スイカ「夢こまち」の試食会を秋田市外旭川の市公設地方卸売市場で開いた。生産者やＪＡ職員、県産青果物キャンペーンガール「ミス・フレッシュ」が、仲卸や小売業者らにおいしさをアピールした。

（全文 454 文字 / 残り 333 文字）

秋田の最新ニュース

秋田のニュース一覧 >>