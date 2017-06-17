政活費ネット公開、検討組織に８氏　県議会議運委

県議会の議会運営委員会は２２日、政務活動費のインターネット公開を検討する組織８人の顔触れを決めた。組織設置は７月６日の本会議で議決し、早ければ同日にも１回目の会合を開く。



組織名は「政務活動費等検討会議」。メンバーは北林康司、小田美恵子、近藤健一郎、鈴木雄大（以上自民）、三浦英一（みらい）、薄井司（社民）、沼谷純（民進）、田口聡（公明）の８氏。

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