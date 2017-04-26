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高校野球秋田大会組み合わせ決まる ４７チーム、甲子園目指す
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来月１１日に開幕する第９９回全国高校野球選手権秋田大会（県高野連など主催）の組み合わせ抽選会が２３日、秋田市文化会館で行われ、対戦カードが決まった。大会には４７チームが出場。開会式は１１日午前１０時からこまちスタジアムで行い、本荘の渡辺晃介主将が選手宣誓を務める。決勝は２３日。
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