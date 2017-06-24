ひき逃げか、女性軽傷 秋田市新屋の市道

２３日午後１０時５０分ごろ、秋田市新屋の市道交差点で、同市の２０代女性が乗用車に衝突され転倒、左肘に軽傷を負った。秋田中央署はひき逃げの疑いで行方を追っている。同署によると、車は黒っぽい乗用車。