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ひき逃げか、女性軽傷 秋田市新屋の市道
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２３日午後１０時５０分ごろ、秋田市新屋の市道交差点で、同市の２０代女性が乗用車に衝突され転倒、左肘に軽傷を負った。秋田中央署はひき逃げの疑いで行方を追っている。同署によると、車は黒っぽい乗用車。
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- 06:32ひき逃げか、秋田市新屋の市道
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