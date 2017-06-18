全県少年野球、本荘由利１、２区　５校が準決勝へ

お気に入りに登録

　第８３回全県少年野球大会（秋田魁新報社、県中体連、県教育委員会、ＡＢＳ秋田放送主催）兼第６６回県中学校総体軟式野球大会の地区予選は２４日、本荘由利１、２区で１回戦計５試合を行い、５校が準決勝に進んだ。２５日は両地区で決勝までを行い、全県大会に出場する全２１校が出そろう。

（全文 213 文字 / 残り 77 文字）

秋田の最新ニュース

秋田のニュース一覧 >>