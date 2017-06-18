秋田のニュース
全県少年野球、本荘由利１、２区 ５校が準決勝へ
お気に入りに登録
第８３回全県少年野球大会（秋田魁新報社、県中体連、県教育委員会、ＡＢＳ秋田放送主催）兼第６６回県中学校総体軟式野球大会の地区予選は２４日、本荘由利１、２区で１回戦計５試合を行い、５校が準決勝に進んだ。２５日は両地区で決勝までを行い、全県大会に出場する全２１校が出そろう。
（全文 213 文字 / 残り 77 文字）
秋田の最新ニュース
- ヤートセ秋田祭、「１００人よさこい」圧巻 ２０回目記念し企画1時4分
- レスリング男子団体 秋田商が頂点 東北高校選手権0時58分
- 全県少年野球、本荘由利１、２区 ５校が準決勝へ0時44分
- 女子２００バタ 赤間、県高校新でＶ 全県高校総体水泳0時23分
- 学童野球県大会が開幕 能代四、鶴舞など２回戦へ2017年6月24日
- クマに襲われ夫婦けが、藤里・素波里湖畔2017年6月24日
- 秋田市新屋の交差点、ひき逃げか 女性が軽傷2017年6月24日
- クニマス未来館完成、仙北市 内覧会開始「泳ぐ姿に感動」2017年6月24日
- 業務用米販売量、４割に拡大 減反廃止見据え県が戦略骨子案2017年6月24日
- 秋田に暮らす（１１）「よそ者」逆手に営業2017年6月24日
- 県立美術館入館者、前年比３割減 回復へ展示機能強化2017年6月24日
- ニュースの「つぼ」：県警の交通事故防止策2017年6月24日
- 初の石井漠賞に勅使川原・佐東さん 「踊る。秋田」選出2017年6月24日
- 政経懇話会：再生可能エネルギーと未来社会～パリ協定発効の意義2017年6月24日
- あの店この逸品［えんとつ］ハンバーグスパゲティーえんとつ風 裏メニューが名物に2017年6月24日
特集・連載（更新情報）
アクセスランキング（ニュース）
- 1時間
- 24時間
- 1週間