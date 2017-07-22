秋田のニュース
秋田市の避難勧告、６４４世帯に 計１４９２人
お気に入りに登録
秋田市は２５日午前１時２０分、避難勧告の発令対象を拡大した。計６４４世帯１４９２人が対象となっている。対象地域は次の通り。避難所は北部市民サービスセンター。
上新城小又 ８５世帯１２５人
上新城湯ノ里 １４世帯２３人
上新城白山 １０世帯２７人
下新城小友 ５４世帯１１２人
金足吉田 ２８世帯７６人
金足岩瀬 １０７世帯２９７人
金足片田 １１７世帯３０１人
金足黒川 ７３世帯１６８人
下新城岩城 １２７世帯２９５人
下新城笠岡 ２９世帯６８人
雄和地域５０１世帯１３２９人への避難準備情報は継続している。
雄和女米木 １２１世帯３２５人
雄和妙法 １８世帯６０人
雄和平尾鳥 ４８世帯１３４人
雄和椿川 １１世帯２１人
雄和田草川 ４９世帯１３７人
雄和碇田 ４７世帯１１２人
雄和神ケ村 ７１世帯１６１人
雄和種沢 ５４世帯１５６人
雄和繋 ５５世帯１６５人
雄和芝野新田 ２５世帯５６人
雄和萱ケ沢 ２世帯２人
秋田の最新ニュース
- 県内各地で激しい雨 大仙市と仙北市、計１７８３世帯に避難勧告2017年8月24日
- 横手アパート火災、４人目の身元確認 死因は焼死2017年8月24日
- 県北・県南地区の組み合わせ決まる 秋季高校野球2017年8月24日
- 米元、田中組が８強入り 世界バドミントン2017年8月24日
- 陸上・小林、母校訪れ銅メダル報告 「次は勝ちたい」2017年8月24日
- ２６日「大曲の花火」 大雨からの復興祈念、激励の３０発も2017年8月24日
- 北鷹３剣士、国体で日本一狙う インハイ３位、Ｖ視界良好2017年8月24日
- くらしの復旧（下）秋田市雄和 資料浸水、研究続ける2017年8月24日
- 秋田記録的大雨１カ月（下）復旧への歩み 広がる官民の後押し2017年8月24日
- 発信地域おこし［大館市・富澤彰子さん］秋田犬の魅力伝える2017年8月24日
- ホップ摘み取り、香りに興味津々 横手市大雄、４０人楽しむ2017年8月24日
- 「大満足！」男鹿海洋３年ぶり総合Ｖ 全国高校ダイビング2017年8月24日
- 大曲の花火まであと２日 多彩なグッズ、雰囲気盛り上げ2017年8月24日
- ご当地レンタカーいかが 内装に川連塗、樺細工…2017年8月24日
- 車両火災で救助 大仙市の佐々木さんに感謝状、仙北署2017年8月24日
ニュース速報
- 01:35五城目町の避難勧告１１２７世帯に
- 01:29秋田市の避難勧告、６４４世帯に
- 01:20大仙市の避難勧告２４６８世帯に
- 01:05馬場目川、新城川で氾濫危険水位
- 00:31鹿角市、１３８世帯に避難準備情報
- 00:11北秋田市、１５５４世帯に避難勧告
- 21:09世界バド、米元・田中組８強入り
特集・連載（更新情報）
アクセスランキング（ニュース）
- 1時間
- 24時間
- 1週間