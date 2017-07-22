秋田市の避難勧告、６４４世帯に 計１４９２人

秋田市は２５日午前１時２０分、避難勧告の発令対象を拡大した。計６４４世帯１４９２人が対象となっている。対象地域は次の通り。避難所は北部市民サービスセンター。



上新城小又 ８５世帯１２５人

上新城湯ノ里 １４世帯２３人

上新城白山 １０世帯２７人

下新城小友 ５４世帯１１２人

金足吉田 ２８世帯７６人

金足岩瀬 １０７世帯２９７人

金足片田 １１７世帯３０１人

金足黒川 ７３世帯１６８人

下新城岩城 １２７世帯２９５人

下新城笠岡 ２９世帯６８人



雄和地域５０１世帯１３２９人への避難準備情報は継続している。



雄和女米木 １２１世帯３２５人

雄和妙法 １８世帯６０人

雄和平尾鳥 ４８世帯１３４人

雄和椿川 １１世帯２１人

雄和田草川 ４９世帯１３７人

雄和碇田 ４７世帯１１２人

雄和神ケ村 ７１世帯１６１人

雄和種沢 ５４世帯１５６人

雄和繋 ５５世帯１６５人

雄和芝野新田 ２５世帯５６人

雄和萱ケ沢 ２世帯２人