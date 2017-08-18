大雨の被災地応援、県内外でフェア　１３市町の特産品販売

※写真クリックで拡大表示します 被災地域の特産品が並ぶあきた県産品プラザの販売コーナー

秋田県内を襲った先月の記録的大雨を受け、秋田県による「被災地応援フェア」が県内外のアンテナショップなどで始まった。農業関連の被害額が２千万円を超えた大仙、秋田、由利本荘、横手市など１３市町の農産物や加工品を重点的に販売している。



２１日からスタートしたあきた美彩館（東京・品川）、秋田ふるさと館（同・有楽町）、みちのく夢プラザ（福岡市）、あきた県産品プラザ（秋田市）の４カ所では、１２月３１日まで開催。浸水被害を受けた出羽鶴酒造（大仙市）の日本酒のほか、大仙市産のトマトや鹿角市産のモモといった農産物などが並ぶ。

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