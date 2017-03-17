２６日「大曲の花火」　大雨からの復興祈念、激励の３０発も

第９１回全国花火競技大会（大曲の花火）は２６日、秋田県大仙市大曲の雄物川河川敷で開かれ、県内外２７の業者が花火の創造性や完成度を競う。大会を主催する大曲商工会議所は７月２２、２３日の記録的大雨からの復興を祈る「激励花火」を計３０発打ち上げる。



午後５時半からの昼花火は色鮮やかな煙が特徴。同６時５０分からの夜花火は、各業者が１０号玉２発と創造花火を打ち上げる。目玉となる大会提供花火は「生命（いのち）のまつり」をテーマに同８時４５分ごろ始まる。大会の終了は同９時半ごろ。



激励花火は、夜花火が始まる前の同６時４０分ごろにスタート。被災者への励ましや復旧に携わった人への感謝のメッセージを読み上げ、１０号玉１０発と８号玉２０発を打ち上げる。

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