米元、田中組が８強入り　世界バドミントン

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女子ダブルス３回戦　ブルガリアペアと対戦する米元（左）、田中組＝グラスゴー

　バドミントンの世界選手権第４日は２４日、英国のグラスゴーで各種目の３回戦が行われ、女子ダブルスの米元小春、田中志穂組（北都銀行）はブルガリアのペアにフルゲーム勝ちし、準々決勝に進んだ。

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