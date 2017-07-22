仙北市、９５４世帯２１５７人に避難勧告

秋田県仙北市は２４日午後８時５０分、大雨のため９５４世帯２１５７人に避難勧告を発令した。対象地区と世帯は次の通り。



田沢湖田沢 ３５世帯７９人

西木町上桧木内字比内沢・戸沢・堀内 ８６世帯２０９人

西木町小山田字鎌足・小沢口・高野 ４４世帯１２６人

西木町桧木内字松葉・高屋・畑中・山口 １８９世帯４６５人

西木町西明寺字佐曽田 ２０世帯５６人

角館町八割・岩瀬・水ノ目沢・田町上丁・中菅沢・川原町・細越町 ５８０世帯１２２２人