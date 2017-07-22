仙北市、９５４世帯２１５７人に避難勧告

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　秋田県仙北市は２４日午後８時５０分、大雨のため９５４世帯２１５７人に避難勧告を発令した。対象地区と世帯は次の通り。

田沢湖田沢　３５世帯７９人
西木町上桧木内字比内沢・戸沢・堀内　８６世帯２０９人
西木町小山田字鎌足・小沢口・高野　４４世帯１２６人
西木町桧木内字松葉・高屋・畑中・山口　１８９世帯４６５人
西木町西明寺字佐曽田　２０世帯５６人
角館町八割・岩瀬・水ノ目沢・田町上丁・中菅沢・川原町・細越町　５８０世帯１２２２人

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