鹿角市、１３８世帯４０５人に避難準備情報

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　秋田県鹿角市は２５日午前０時２０分、大雨による土砂災害警戒のため永田自治会、熊沢自治会、水沢自治会、樫内地域の１３８世帯４０５人に避難準備情報を出した。

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