秋田のニュース
こまちなど、午前中運転見合わせ
お気に入りに登録
雨の影響で、秋田新幹線こまちは２５日、盛岡―秋田間で午前中の運転を見合わせる。ＪＲ田沢湖線は午前６時３８分田沢湖発の下り普通列車のみ運行し、他は午前中の運転を見合わせる。
秋田の最新ニュース
- 大仙、避難指示は解除 県内大雨、雄物川上流が氾濫9時35分
- 亡くなった千田さん、娘との再会かなわず 横手アパート火災16時2分
- 「イクボス」増やそう 秋田市がハンドブック作成15時24分
- 「いちげんさん」気軽に来てね！ 大館市グルメマップ完成15時2分
- 県施策「十分」１３％、重点分野が低評価 県民意識調査14時20分
- 伊勢堂岱遺跡、年度内の公開再開を断念 クマ対策不十分12時51分
- 山内杜氏試験で初の女性合格者 秋田酒類製造の冨岡さん11時8分
- 大曲の花火、会場が浸水 開催可否、２６日朝に判断10時31分
- 横手市大森町で県道崩落7時51分
- 大仙市大曲福見町に避難指示8時59分
- 米元、田中組が８強入り 世界バドミントン2017年8月24日
- 仙北市西木町に避難指示 県内大雨、各地で避難勧告2017年8月24日
- 横手アパート火災、４人目の身元確認 死因は焼死2017年8月24日
- 県北・県南地区の組み合わせ決まる 秋季高校野球2017年8月24日
- 陸上・小林、母校訪れ銅メダル報告 「次は勝ちたい」2017年8月24日
ニュース速報
- 16:31大仙、避難指示は解除
- 10:39大曲の花火、会場が浸水
- 10:33横手市大森町で県道崩落
- 10:01大曲の花火、あす午前６時可否判断
特集・連載（更新情報）
アクセスランキング（ニュース）
- 1時間
- 24時間
- 1週間