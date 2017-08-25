こまちなど、午前中運転見合わせ

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　雨の影響で、秋田新幹線こまちは２５日、盛岡―秋田間で午前中の運転を見合わせる。ＪＲ田沢湖線は午前６時３８分田沢湖発の下り普通列車のみ運行し、他は午前中の運転を見合わせる。

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