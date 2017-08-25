雄物川上流など氾濫危険水位

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　２５日午前６時までに、大仙市の雄物川上流、福部内川、玉川、秋田市の太平川、新城川、由利本荘市の芋川、五城目町の馬場目川が氾濫危険水位に達した。その後、玉川と馬場目川は危険水位を下回った。

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