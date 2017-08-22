県内９市町村、国保料上昇予想 保険料一本化、県は「未定」

国民健康保険（国保）の制度変更に関する共同通信の全国調査で、秋田県内では９市町村が来年度の保険料が上がると予想した。



調査結果によると、「２０１８年度の保険料水準の変化をどう予想するか」という設問に対し、「上がる」を選択したのは能代市、大館市、由利本荘市、北秋田市、にかほ市、三種町、八峰町、大潟村、東成瀬村。「下がる」は、湯沢市と羽後町。「ほぼ変わらない」が秋田市、鹿角市、潟上市、大仙市、仙北市、小坂町、美郷町。「分からない」が横手市、男鹿市、上小阿仁村、藤里町、五城目町、八郎潟町、井川町だった。



新たな制度では、保険給付に要する総額のうち、国や県の負担分などを除いた３割前後を市町村が負担する。市町村ごとの負担額は、被保険者１人当たりの医療費や所得水準に左右され、負担額を賄うための保険料は市町村が定める。

（全文 877 文字 / 残り 519 文字）