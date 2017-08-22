北秋田市でアユ釣りの男性不明

秋田県北秋田市小又、森川勇作さん（７３）が２６日夜にアユ釣りに出掛けたまま帰宅しないと家族が２７日、北秋田署に届け出た。同市の阿仁川に架かる五味堀橋付近に森川さんの車が止まっていた。同署や消防が捜索している。