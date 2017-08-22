藤原氏の歴史に思いはせ　中尊寺貫首ら、ゆかりの錦神社訪問

お気に入りに登録
※写真クリックで拡大表示します
池の前で中尊寺ハスを眺める地域住民ら

　世界文化遺産の平泉・中尊寺の山田俊和貫首（７４）と毛越寺の藤里明久貫首（６６）が２６日、秋田県大館市二井田を訪れ、奥州藤原氏第４代・藤原泰衡（１１５５～８９年）を祭る錦神社で読経するなどして地元住民らと交流を深めた。

　二井田地区は平安末期の奥州合戦で平泉から敗走した泰衡が殺害された場所とされる。中尊寺・毛越寺と、錦神社を管理する館（たて）町内会（松田正樹会長）は２０１２年から交流を続けており、今年は泰衡の命日である９月３日に合わせ両貫首が錦神社を訪れた。

（全文 634 文字 / 残り 404 文字）

関連ニュース

同じキーワードのイベント情報

秋田の最新ニュース

秋田のニュース一覧 >>