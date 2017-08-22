大曲の花火、野村花火（茨城）に総理大臣賞　２年連続７度目

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　第９１回全国花火競技大会（大曲の花火）の表彰式が２７日、秋田県大仙市の大曲エンパイヤホテルで行われ、最高賞の内閣総理大臣賞に野村花火工業（茨城県）が選ばれた。２年連続で７度目。

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全国花火競技大会「大曲の花火」オフィシャルサイト

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