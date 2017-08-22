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大曲の花火、野村花火（茨城）に総理大臣賞 ２年連続７度目
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第９１回全国花火競技大会（大曲の花火）の表彰式が２７日、秋田県大仙市の大曲エンパイヤホテルで行われ、最高賞の内閣総理大臣賞に野村花火工業（茨城県）が選ばれた。２年連続で７度目。
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