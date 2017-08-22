能代で水難事故、３０代男性が死亡

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　秋田県警によると、２７日午後３時１５分ごろ、能代市の東北電力能代火力発電所南側の海岸で「人がおぼれている」と１１９番があった。３０代男性が心肺停止状態で救急搬送され、病院で死亡が確認された。

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